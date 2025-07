Uomini e Donne Ida Platano pensa di stravolgere la sua vita | l’appello e il forte racconto

Ida Platano ha fatto una riflessione intima che potrebbe rappresentare una svolta importante nella sua vita. L’ex di Uomini e Donne lo ha dichiarato ai suoi follower pubblicando un video lungo e “Per amore me ne ritorno giù”, ha dichiarato, spiegando di aver avvertito un forte richiamo alla sua terra natale, la Sicilia. Una rivelazione che ha acceso immediatamente i riflettori su un possibile trasferimento da Brescia, cittĂ dove vive e lavora da molti anni, alla sua Palermo. Uomini e Donne news: il legame profondo di Ida Platano con la Sicilia. “ Ogni anno torno in Sicilia ”, ha raccontato Ida Platano, specificando quanto sia forte il suo legame con la sua terra d’origine. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Ida Platano pensa di stravolgere la sua vita: l’appello e il forte racconto

In questa notizia si parla di: uomini - donne - vita - forte

“Ti ho visto con quella”. Uomini e Donne, tradimento scoperto: finita tra la coppia del momento - Questo martedì 22 aprile si è tenuta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e donne, che presto andranno in onda su Canale 5.

Uomini e Donne: Gianmarco Meo e il retroscena sulla scelta di Francesca Sorrentino - Gianmarco Meo ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua verità su quanto accaduto a Uomini e Donne.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 30 aprile 2025 | Trono Classico e Over - U omini e Donne, anticipazioni oggi, mercoledì 30 aprile 2025. Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 14,45 su Canale 5.

Hanno provato a distruggerti la vita, a calpestarti e hanno trasformato i tuoi giorni in un inferno. Pensavano saresti rimasto solo, fragile, sconfitto e inerme. E invece dietro di te c'è un esercito di donne e uomini che ti hanno stretto forte, che hanno pianto con te, Vai su Facebook

Claudia Montanarini, dal successo di Uomini e Donne all'inferno familiare: Un uomo può rovinarti la vita; Frasi per la festa delle donne: tutte le citazioni per una dedica da ricordare; Uomini e donne, Armando Incarnato in lacrime per la figlia: «Siete persone di mer*a».

Uomini e Donne, Ida Platano sta meditando una svolta nella sua vita: ecco quale - A raccontarlo sui social è stata proprio l'ormai ex dama del Parterre Over ... Come scrive isaechia.it

Ida Platano cambierà vita? - Il dating show Uomini e Donne non è solo famoso per le coppie che si formano al Trono Classico. Si legge su ilvicolodellenews.it