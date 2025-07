Frosinone scontro auto-bici | muore 74enne

Ha perso il controllo dell’auto che stava guidando, una Citroen C1, prendendo in pieno un uomo che era in sella alla sua bici. Poco prima delle 13, i carabinieri della Stazione Isola del Liri, in provincia di Frosinone, sono intervenuti in via Roma, a Castilleri per l’incidente che è costato la vita al 74enne Gilberto Arbanti, residente ad Arpino. Arbanti è stato elitrasportato nell’ospedale “Tor Vergata” di Roma, dove è morto per le ferite riportate. La conducente del veicolo, 78 anni, è stata trasportata al pronto soccorso di Sora (Frosinone) dove stata visitata e successivamente dimessa senza prognosi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

