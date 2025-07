Il Napoli ha pubblicato in questi istanti le nuove maglie gara Home e Away per la stagione 2025 – 2026 ormai alle porte: le immagini stanno giĂ conquistando i cuori azzurri! C’è grande entusiasmo in casa Napoli, sulla scia della straordinaria gioia della scorsa stagione, che ha visto il club azzurro vincere per la quarta volta nella sua storia lo Scudetto. Grande, però, l’ambizione anche in vista dell’annata ormai alle porte, con la societĂ che intende confermarsi in Serie A, ma anche ambire a un percorso di un certo livello nella prossima edizione della UEFA Champions League. Questa sera, però, c’è spazio anche per un evento da sempre molto atteso, ossia la presentazione della nuove maglie Gara Home e Away per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Maglia Napoli, ecco le divise Home e Away 2025-26: la presentazione è fantastica! – LE IMMAGINI