Immissioni in ruolo docenti | in Friuli Venezia Giulia al via fase 1 anche per GM secondaria

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha avviato le operazioni per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 20252026, con riferimento ai posti nella scuola dell’infanzia e primaria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Primo maggio e weekend: ecco che tempo farà in Friuli Venezia Giulia - Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato per la maggior parte delle giornate della settimana prossima, con temperature che sfioreranno i 25°C.

Friuli Venezia Giulia: sette assessori di Lega, Forza Italia e Fedriga rimettono le deleghe. È crisi - FRIULI VENEZIA GIULIA - Ora è ufficiale. Si è aperta ieri (18 maggio) nel corso della verifica di maggioranza, la crisi politica nel centrodestra che governa la Regione.

Il Friuli Venezia Giulia agita il centro destra, resa dei conti sul terzo mandato - AGI - La crisi della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia 'agita' la maggioranza di governo a Roma, mentre Roberto Calderoli annuncia di aver pronta l'arringa difensiva del Terzo mandato per i governatori da portare oggi in Consiglio dei ministri.

C'è chi pensa che la scrittura a mano sia un'arte da museo, relegata tra i ricordi d'infanzia e le lettere ingiallite dei nonni. Eppure, proprio oggi, in Friuli Venezia Giulia, la calligrafia si reinventa e diventa la chiave per accedere a nuove professioni, scuotendo il

