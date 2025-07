Il Comune di Bologna vuole privatizzare anche gli storici giardini di San Leo | la protesta blocca i lavori

Manca solo un passo all’avvio del cantiere per la riqualificazione del Giardino San Leonardo a Bologna. È ufficialmente partito l’iter grazie a un patto di collaborazione tra Johns Hopkins University e Comune di Bologna, con il coinvolgimento del Quartiere Santo Stefano, della Fondazione per le Scienze Religiose e dell’UniversitĂ di Bologna. L’intervento, curato dallo Studio Betarchitetti per conto di Johns Hopkins University – ateneo privato statunitense con sede europea a Bologna – si inserisce in una strategia di rigenerazione urbana del comparto San Leonardo. Il progetto, però, è ancora nel pieno delle polemiche degli ambientalisti che denunciano l’impatto su uno degli ultimi spazi verdi liberi del centro storico, frequentato quotidianamente da studenti, residenti, famiglie e associazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

