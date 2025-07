La leggenda del Manchester United Teddy Sheringham afferma che Marcus Rashford non merita la mossa del Barcellona

2025-07-16 17:04:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’ex attaccante del Manchester United Teddy Sheringham ha detto che Marcus Rashford si è trasferito a Barcellona quest’estate sarebbe immeritato. L’attaccante di 27 anni, che ha trascorso l’ultima parte della scorsa stagione in prestito a Aston Villa a seguito di una ricaduta con il manager Ruben Amorim, ha informato il club che è pronto per una nuova sfida. Rashford è uno dei cinque giocatori che ha chiarito il loro desiderio di partire quest’estate, insieme a Jadon Sancho, Alejandro Garnacho, Antony e Tyrell Malacia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: manchester - united - teddy - sheringham

Risultati Europa League: sarà Manchester United-Tottenham in finale, le due inglesi eliminano Athletic Bilbao e Bodo Glimt. Come è andata - di Redazione JuventusNews24 Risultati Europa League: Manchester United-Tottenham è la finale della competizione, le due inglesi eliminano Athletic Bilbao e Bodo Glimt.

Derby inglese nella finale di Europa League: Manchester United e Tottenham chiudono i conti - La finale dell’Europa League 2025 sarà un derby inglese: Tottenham e Manchester United si affronteranno nell’atto conclusivo che andrà in scena il prossimo 21 maggio allo Stadio San Mamés di Bilbao (Spagna).

Europa League, Mount trascina il Manchester United: Tottenham in scioltezza - La tre giorni di coppe europee si è conclusa oggi, anche grazie alle due semifinali di ritorno di Europa League.

La coppia del Manchester United che non si parlava mai: Solo anni dopo Andy mi disse una frase; Champions League 1999, i 3 minuti dello United; Manchester United, che fine hanno fatto gli eroi del treble del 1999?.

Sheringham frantuma Rashford: "Barça? Non lo merita, ha buttato via lo United" - L'ex attaccante e leggenda del Manchester United, Teddy Sheringham, prende posizione attaccando frontalmente Marcus Rashford. Riporta tuttomercatoweb.com

Brutal Marcus Rashford transfer verdict delivered as Manchester United star eyes new move after Aston Villa stint - Marcus Rashford is set to leave Manchester United this summer after telling the club he wants to leave, but former Red Devils striker Teddy Sheringham is not impressed ... Secondo msn.com