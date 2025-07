Informazioni sul bilancio alla stampa prima che a noi Si raschia il fondo del barile | l’ira dell’eurodeputato contro von der Leyen

“In questo momento la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen sta dando una conferenza stampa e fornendo più informazioni di quelle che abbiamo noi. C’era stato detto che avremmo ottenuto le informazioni prima della stampa. Questo non aiuta a costruire uno spirito positivo”. Così il presidente della Commissione Bilanci, il belga Johan Van Overtveldt ha protestato nell’Aula dell’Europarlamento, contro le modalità scelte dalla Commissione e dalla sua presidente per illustrare la sua proposta di bilancio pluriennale. “È davvero un incidente increscioso – ha insistito – A questo si aggiunge che sembra che la presidente abbia più informazioni di quelle presentate oggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Informazioni sul bilancio alla stampa prima che a noi. Si raschia il fondo del barile”: l’ira dell’eurodeputato contro von der Leyen

Usa, gli interrogatori con la macchina della verità di Kristi Noem: la caccia ai dipendenti che passano informazioni alla stampa - Interrogatori di quattro ore, stanze con «specchio spia» e sorteggio casuale dei dipendenti. È questa la strategia messa in campo da Kristi Noem, la segretaria della Homeland Security Department, per scovare i dipendenti che rivelano informazioni alla stampa.

