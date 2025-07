Imposta di successione ora la calcola l’Agenzia delle Entrate Le pratiche non saranno più un supplizio aggiuntivo

Affrontare la successione da oggi diventa più facile: diventa operativo l’iter semplificato per i contribuenti che devono presentare la dichiarazione, che spesso in passato si è rivelata uno sgradevole appesantimento burocratico in un momento di per sé già difficile dal punto di vista personale. Ora l’imposta da versare viene calcolata in automatico, grazie all’applicativo aggiornato predisposto sul sito dell’ Agenzia delle Entrate. Via libera della Camera alla proroga della delega fiscale. La notizia arriva nel giorno in cui la Camera ha dato il via libera alla proroga della delega al governo per la riforma fiscale, orientata proprio alla costruzione di un “fisco amico” sotto tutti i punti di vista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

