Omicidio Scialdone la pena ridotta per l’ex che la uccise | da ergastolo a 24 anni in appello

Era il 13 gennaio 2023 quando Martina Scialdone è stata uccisa all’esterno di un ristorante nella zona dell’Appio Latino, per mano dell’ex, l’ingegnere Costantino Bonaiuti, che quella sera era uscito di casa con una pistola, una Glock, regolarmente detenuta con una licenza utile però solo per fini sportivi, e che quindi non poteva portare in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Omicidio Scialdone, la pena ridotta per l’ex che la uccise: da ergastolo a 24 anni in appello

In questa notizia si parla di: scialdone - omicidio - pena - ridotta

Omicidio Martina Scialdone, ridotta a 24 anni in appello la pena all'ex - In primo grado Costantino Bonaiuti era stato condannato all'ergastolo. La donna era stata uccisa dal suo ex con un colpo di pistola a Roma il 13 gennaio 2023, fuori da un ristorante

Omicidio Martina Scialdone, ridotta pena in Appello per l’ex: esclusa premeditazione - (Adnkronos) – Ridotta in appello a 24 anni e otto mesi la condanna per Costantino Bonaiuti, l'ingegnere di 62 anni che nel gennaio 2023 ha sparato e ucciso l’ex compagna Martina Scialdone fuori da un ristorante in via Amelia al Tuscolano a Roma.

Omicidio Scialdone, ridotta condanna a 24 anni per ex compagno in appello - Condanna ridotta a 24 anni in Appello per Costantino Bonaiuti, l’ingegnere che a gennaio 2023 uccise l’ex compagna di 35 anni, Martina Scialdone, fuori da un ristorante in via Amelia nel quartiere Tuscolano a Roma.

Omicidio Martina Scialdone, ridotta in appello pena a 24 anni per ex fidanzato Costantino Bonaiuti, la madre: “Delusa, mi aspettavo ergastolo” Vai su X

Femminicidio Scialdone, pena ridotta a ex ragazzo. La madre: 'Delusa'; Martina Scialdone, pena ridotta in appello per Costantino Bonaiuti: esclusa la premeditazione; Femminicidio Scialdone, all'ex ridotta a 24 anni la pena in appello.

Martina Scialdone, pena ridotta in appello per Bonaiuto: sconterà 24 anni e 8 mesi - La corte d’Appello ha attenuato la sentenza nei confronti di Costantino Bonaiuti, precedentemente condannato dalla corte d’Assise di Roma all’ergastolo per l’omicidio di Martina Scialdone. Scrive msn.com

Omicidio Martina Scialdone, ridotta pena in Appello per l’ex: esclusa premeditazione - Ridotta in appello a 24 anni e otto mesi la condanna per Costantino Bonaiuti, l'ingegnere di 62 anni che nel gennaio 2023 ha sparato e ucciso l’ex compagna Martina Scialdone fuori da un ... Come scrive msn.com