Hello kitty collabora con una delle migliori boy band k-pop per un crossover imperdibile

Una collaborazione tra due icone della cultura pop contemporanea sta attirando l'attenzione di fan e appassionati: il noto gruppo musicale SEVENTEEN ha annunciato un'alleanza ufficiale con il marchio giapponese Sanrio, celebre per i suoi personaggi kawaii. Questa partnership si realizza attraverso la catena di negozi Don Quijote, dando vita a uno dei crossover più dolci e attesi dell'anno. seventeen e personaggi sanrio: una sinergia irresistibile. un'alleanza tra musica e cultura kawaii, con ogni membro abbinato a un personaggio iconico. Ogni componente di SEVENTEEN è stato associato a un personaggio Sanrio che rispecchia la sua personalità e il suo stile unico.

