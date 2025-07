Regionali Oliviero e i consiglieri di maggioranza dettano la linea | Nessun nome calato dall' alto

Il presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero e tutti i consiglieri presenti all'incontro "Prospettive della Regione Campania tra aree interne e area metropolitana", che si è svolto in Consiglio Regionale. Il messaggio è chiaro: "Il futuro della Campania non può essere deciso in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: oliviero - consiglieri - regionali - maggioranza

Assemblea Pd, per evitare il “caso” Pasquali la maggioranza vira su Bernardini AGGIORNAMENTI. Damiano Bernardini, sindaco di Baschi, sta per raccoglie da Tommaso Bori il testimone di segretario del Pd dell'Umbria. Questa la soluzione che si defila mentr Vai su Facebook

La maggioranza di De Luca si schiera contro Fico: «No a nomi dall'alto, sì a scelte condivise»; IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE GENNARO OLIVIERO E’ FUORI DAL PD: ESCLUSA LA SUA ISCRIZIONE; Campania, Schlein stoppa il blitz sul terzo mandato.

Campania, Gennaro Oliviero lancia un appello all’unità: “Il futuro si decide insieme, non con logiche di vertice” - Il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, chiede un confronto condiviso per decidere il futuro della Regione ... Da 41esimoparallelo.it

VERSO LE REGIONALI - Oliviero e i consiglieri deluchiani: non possiamo essere tagliati fuori dalla scelta del presidente IL DOCUMENTO FIRMATO da 23 eletti - 19:03:48 "Il futuro della Campania non può essere deciso in solitudine, né affidato a logiche di vertice. Scrive casertafocus.net