Omicidio Liliana Resinovich la rabbia di Claudio Sterpin per le perquisizioni tardive a Sebastiano Visintin

Omicidio Liliana Resinovich, Claudio Sterpin accusa in tv: perquisizioni a Sebastiano Visintin troppo tardive per scoprire la verità. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio Liliana Resinovich, la rabbia di Claudio Sterpin per le perquisizioni tardive a Sebastiano Visintin

In questa notizia si parla di: omicidio - liliana - resinovich - claudio

Omicidio Liliana Resinovich, la perizia smentisce il tecnico dell'obitorio sulla vertebra rotta: cos'è emerso - Un'analisi attenta della tac effettuata sul corpo di Liliana Resinovich subito dopo la sua morte smentisce il tecnico dell'obitorio sulla frattura di una vertebra

Omicidio Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin e la telefonata misteriosa dell'amico apicoltore - Si infittisce il giallo dell'omicidio di Liliana Resinovich, dalle tracce di polline sul corpo alla telefonata dell'apicoltore a Sebastiano Visintin

Omicidio Liliana Resinovich, frattura alla vertebra toracica T2 rivenuta durante l'autopsia, il tecnico dell'obitorio agli inquirenti: "Forse è opera mia" - Il preparatore anatomico ha dichiarato che la frattura potrebbe essere stata causata da una manovra da lui stesso eseguita sul cadavere.

Omicidio #LilianaResinovich Claudio Sterpin a #Pomeriggio5 News: "Spero che la verità possa finalmente emergere" Vai su Facebook

Omicidio Liliana Resinovich, la rabbia di Claudio Sterpin per le perquisizioni tardive a Sebastiano Visintin; Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin: Colto di sorpresa, ma continuo a lavorare; Caso Resinovich, Sterpin: “Il marito sa che cosa è successo. Copre qualcuno? Forse”.

Caso Resinovich, Sterpin: "Non ho mai creduto all'alibi di Visintin" - Estate in DIretta 16/07/2025 - Anche Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich, ha fatto alcune dichiarazioni, contattato al telefono, dopo l'ennesima perquisizione in casa di Sebastiano Visintin, marito della donna, unico ... Riporta msn.com

Liliana Resinovich/ Claudio Sterpin: “Omicidio premeditato a 4 mani: chi è il 2° uomo? Non posso dirlo” - Il giallo di Liliana Resinovich a Morning News con le parole di Claudio Sterpin, l'amico speciale della vittima: cosa ha detto ... Scrive ilsussidiario.net