Lookman Inter Romano avverte | Club all’assalto a breve l’offerta ma… E attenzione a un club

Lookman Inter, club pronto a formulare una proposta ufficiale per l’attaccante nigeriano. Ma Romano avverte: «Attenzione a un club». Arrivano ulteriori conferme su Ademola Lookman e il suo possibile trasferimento all’ Inter. Secondo quanto riportato su X dall’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, l’attaccante nigeriano classe 1997, che ha giĂ manifestato l’intenzione di lasciare l’ Atalanta lo scorso anno, sarebbe di nuovo pronto a cambiare maglia. In questo contesto, i nerazzurri sembrano pronti a preparare un’offerta ufficiale per il giocatore, dopo aver avviato dei colloqui positivi con il suo entourage. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, Romano avverte: «Club all’assalto, a breve l’offerta ma… E attenzione a un club»

Zazzaroni replica a Romano e ribadisce: “Lookman prima scelta Inter”. E fa le cifre!; MERCATO | Inter, accordo con Lookman! Primi contatti con l'Atalanta ??; Diretta live calciomercato 9 luglio 2025, Juve su Adeyemi, offerta choc della Fiorentina per Kean, Napoli su Lookman.

FCIN1908 / Lookman, Inter sfonda il muro dei 40 mln: ecco cosa pensano in sede - Inter, accordo con Lookman: cifre e dettagli dell'operazione, le variabili tattiche e come ... Si legge su informazione.it

Sky - Inter, pronti 40 milioni per Lookman: c'è l'ok di Oaktree. L'Atalanta aspetta con altre idee - La cifra di 40 milioni che l'Inter ha pronta da offrire all'Atalanta per strappare Ademola Lookman ai club orobici è figlia di una presunta promessa fatta all'entourage ... Secondo msn.com