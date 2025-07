Lucia Bronzetti batte in tre set Donna Vekic in Hopman Cup 2025 | Italia-Croazia 1-0 a Bari

È cominciata bene per l’Italia la sfida contro la Croazia, che ha dato il via all’edizione 2025 della Hopman Cup, prestigioso torneo internazionale a squadre miste di tennis che per la prima volta si disputa nel nostro Paese, da oggi a domenica, alla Fiera del Levante di Bari. Lucia Bronzetti (n.64 del mondo) si è imposta contro Donna Vekic (n.52 del ranking), semifinalista l’anno scorso a Wimbledon, sullo score di 6-3 4-6 10-1 dopo 1 ora e 48 minuti di gioco. Un successo al match tie-break per l’azzurra che ha così regalato il primo punto al Bel Paese. Spetterà ora a Flavio Cobolli (n.19 ATP) provare a completare l’opera contro Duje Ajdikovic (n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lucia Bronzetti batte in tre set Donna Vekic in Hopman Cup 2025: Italia-Croazia 1-0 a Bari

