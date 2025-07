Juventus Next Gen | Stefano Mangiapoco il nuovo talento

La Juventus Next Gen accoglie un nuovo talento: Stefano Mangiapoco, portiere classe 2004, arriva dalla Giana Erminio con un contratto fino al 2028. Il giovane bergamasco si è distinto nella stagione 20242025, disputando 38 partite e mantenendo la porta inviolata in 13 occasioni. La sua firma rappresenta un investimento strategico L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Next Gen: Stefano Mangiapoco, il nuovo talento

