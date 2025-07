Premio Urbanistica 2025 | la spunta il Piano di Assetto dell’Area di Sviluppo Industriale ASI di Salerno

Un piano di sviluppo che guarda al futuro del tessuto produttivo, ma che allo stesso tempo punta su qualitĂ ambientale, servizi e connessione tra industria e cittĂ . È questa la strategia che ha permesso al Piano di Assetto dell’Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Salerno di ottenere il Premio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: sviluppo - piano - premio - assetto

Cina: pubblica piano per promuovere sviluppo di Cina digitale - La Cina ha pubblicato un piano d’azione 2025 per costruire una Cina digitale, delineando iniziative chiave in aree quali “IA Plus”, aggiornamenti infrastrutturali, industria dei dati e sviluppo dei talenti digitali, ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale dei dati.

Il futuro del Ridolfi, il Taaf: "L'aeroporto non sta funzionando. E manca il piano di sviluppo" - "L'aeroporto non sta funzionando adesso che è gestito da privati cosÏ come non funzionava quando era gestito da enti pubblici.

Infrastrutture e mobilitĂ , a Livorno il piano per lo sviluppo costiero della Toscana: "Fondamentali Darsena Europa e collegamenti ferroviari" - Avanti tutta con la Darsena Europa e i collegamenti ferroviari, fondamentali per lo sviluppo costiero della Toscana.

Premio Urbanistica 2025: la spunta il Piano di Assetto dell’Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Salerno; Premio Urbanistica 2025 al piano aree industriali di Salerno; “Fabrizio Priano: Chiarezza Necessaria sul Nuovo Piano di Assetto Idrogeologico per Salvaguardare il Futuro di Alessandria”.

Salerno, il nuovo Piano per le aree industriali si aggiudica il Premio Urbanistica 2025 - Stampa Un piano di sviluppo che guarda al futuro del tessuto produttivo, ma che allo stesso tempo punta su qualità ambientale, servizi e connessione tra industria e città. Lo riporta salernonotizie.it

ASI Salerno ottione Premio Urbanistica 2025 nella sezione “Piani e programmi” - StampaUn piano di sviluppo che guarda al futuro del tessuto produttivo, ma che allo stesso tempo punta su qualità ambientale, servizi e connessione tra industria e città. salernonotizie.it scrive