Sgomento per le parole di Orsini, università telematiche chiave per la competitività del Paese.

"Apprendiamo con sorpresa e sgomento le dichiarazioni del presidente Orsini nei confronti delle universitĂ telematiche, che oggi, in un Paese penultimo in Europa per numero di laureati, intercettano le esigenze di oltre 250 mila studenti, ossia il 13% del totale degli studenti universitari italiani. Non si può ignorare che oltre il 70% dei nostri studenti è composto da lavoratrici e lavoratori che non avrebbero alcuna possibilitĂ di accedere all’universitĂ tradizionale. Tra l’altro, dispiace che queste frasi provengano dal presidente dell'associazione italiana degli imprenditori - proprietaria dell'universitĂ Luiss Guido Carli - che tante volte ha sottolineato la centralitĂ della formazione continua nell’odierno mercato del lavoro”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

