Nuovo dirigente scolastico per il liceo Pizzi di Capua

È stata di recente ufficializzata la nomina della Dirigente Scolastica Carmela Mascolo a capo del Liceo Statale “Salvatore Pizzi” di Capua, fondato dall’omonimo pedagogista nel 1866 e uno dei più noti del territorio regionale. Un altro importante riconoscimento per la Mascolo, una delle dirigenti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Nuovo dirigente scolastico per il liceo Pizzi di Capua

