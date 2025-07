La nuova maglia del Napoli è super classica ma il kit Away vi sorprenderà

La maglia del Napoli per la nuova stagione è pronta ed ha tutto per diventare un must per i tifosi del club partenopeo, pronti a ripartire dopo la splendida stagione passata conclusa con la vittoria dello scudetto. Per il club del presidentissimo Aurelio De Laurentiis è stato il quarto titolo nazionale, un successo che gli ha regalato il primato della squadra del centro-sud Italia con piĂą tricolori. Dopo qualche dubbio iniziale, mister Antonio Conte ha deciso di rimanere all’ombra del Vesuvio per continuare l’avventura che vedrĂ il Napoli impegnato anche in Champions League. La nuova maglia Home per la stagione 202526. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La nuova maglia del Napoli è super classica, ma il kit Away vi sorprenderĂ