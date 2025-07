Il super-cane Krypto di James Gunn ha colpito ancora | boom di adozioni e standing ovation di PETA

Il nuovo film “Superman” di James Gunn sta raccogliendo grandi consensi in tutto il mondo e ha raggiunto un traguardo importante e non scontato. La presenza del supercane Krypto, fondamentale per la storia, ha generato negli USA un aumento del 513% delle ricerche Google per “adottare un cane vicino a me” (questa la chiave) durante il weekend di apertura del film. Secondo i dati dell’app di addestramento canino Woofz, anche le ricerche piĂą specifiche per “adozione di cani da salvataggio vicino a me” sono aumentate del 163%. Particolarmente interessante è l’impatto sulla razza specifica del supercane. 🔗 Leggi su Cultweb.it

