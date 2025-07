Jomi Salerno rinforzo sulla fascia | ecco Emma Salvaro

Tempo di lettura: 2 minuti La Jomi Salerno è lieta di annunciare l’arrivo di Emma Salvaro, giovane ala sinistra classe 2005. Nata il 9 maggio 2005 a Verona, Emma ha iniziato il suo percorso nella pallamano nel 2019 con la Venplast Dossobuono, società con cui ha costruito le basi della propria crescita sportiva. Nel 2023 ha esordito in Serie A1, vivendo tappe fondamentali per il proprio sviluppo tecnico e personale. Il 2024 ha rappresentato un anno particolarmente importante nella crescita di Emma, segnato da traguardi significativi: è stata premiata come miglior ala sinistra Under 20 e ha ricevuto la sua prima convocazione in nazionale in occasione delle qualificazioni agli Europei disputate nel febbraio 2024. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

