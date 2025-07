Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la serie turca in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì. Nuovo appuntamento su Canale 5 con Forbidden Fruit, la serie turca in onda alle 14.10 dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia Mediaset. Nell' episodio di giovedì 17 luglio, Ender se la prenderà anche con Zeynep e seminerà il panico. Vediamo cosa succederà . Dov'eravamo rimasti Grazie alle indagini del fratello, Ender ha scoperto che Yildiz voleva sposare a tutti i costi Metin, perché puntava al suo ingente patrimonio. Nel frattempo la donna ha scoperto anche che Zeynep lavora per Alihan e che i due sembrano molto vicini: è chiaro dunque che le due sorelle puntino ai soldi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 17 luglio: Ender implacabile contro Yildiz e Zeynep