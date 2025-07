Mortal Kombat 2 | Domani il trailer oggi Uncaged Fury

Il primo trailer dell’atteso film Mortal Kombat 2 sarĂ rilasciato domani, ma nell’attesa scoppia la “Cage Mania”. Il lancio del primo trailer è stato anticipato quest’oggi attraverso i canali social ufficiali. L’annuncio è stato accompagnato dal primo teaser poster, ma anche da un fake trailer di Uncaged Fury ( via Bloody Disgusting ), uno dei nuovi film interpretati dalla stella hollywoodiana “fittizia” Johnny Cage (nel film interpretato da Karl Urban). Il fake trailer è presentato così: “ Dallo studio che vi ha regalato Cool Hand Cage, Hard to Cage e Rebel Without a Cage comes UNCAGED FURY con Johnny Cage “. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Mortal Kombat 2 | Domani il trailer, oggi “Uncaged Fury”

In questa notizia si parla di: trailer - mortal - kombat - uncaged

Data Uscita di Mortal Kombat 2 si avvicina, quando esce il trailer? - Terminate le riprese del reboot di Mortal Kombat, il secondo capitolo arriverĂ presto, a breve il trailer ufficiale.

Mortal kombat 2 trailer: anticipazioni sulla data di uscita - Il ritorno di Mortal Kombat si avvicina con grande attesa, e le ultime anticipazioni riguardano la data di uscita del trailer ufficiale e i dettagli sulla produzione del sequel.

Mortal Kombat 2: Il nuovo poster sorprende i Fan (ma in modo positivo!); Mortal Kombat 2: nuovo sguardo al Johnny Cage di Karl Urban nel fake poster promozionale; Invincible Vs Is Everything That Mortal Kombat 11 Should’ve Been.

Mortal Kombat 2: nuovo sguardo al Johnny Cage di Karl Urban nel fake poster promozionale - Scopriamo un po' meglio il personaggio che Karl Urban interpreterà nel sequel del franchise action di successo in uscita alla fine dell'anno ... msn.com scrive

New Mortal Kombat 2 Poster Is Not What Fans Expected (But It Rules) - rated Mortal Kombat 2 trailer will hit the Earth Realm in July, giving fans a first look at martial arts superstar and box office ... Lo riporta comicbook.com