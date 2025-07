Masterchef licenziati due giudici | Insulti razzisti e molestie

Terremoto in casa Masterchef UK. Due dei tre conduttori sono infatti stati allontanati dal programma, lasciando a dir poco basito e disorientato il pubblico. A lasciare il celebre programma di cucina sono Gregg Wallace, noto anche come "Re" di Masterchef Uk, e John Torode, chef australiano-britannico. In queste ore nel Regno Unito è polemica. Ma cosa è successo? Di Gregg Wallace si parla già da qualche tempo. L'uomo è stato licenziato in tronco dalla Bbc dopo essere stato accusato di molestie sessuali. Dallo scorso anno girano voci terribili sul suo conto. Voci che parlano di frasi volgari, palpeggiamenti e bullismo nei confronti di concorrenti e colleghe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Masterchef, licenziati due giudici: "Insulti razzisti e molestie"

