Ue Commissione propone nuovo bilancio pluriennale da 2mila Mld

Bruxelles, 16 lug. (askanews) – Il commissario Ue al Bilancio, Piotr Serafin, ha presentato la proposta della Commissione europea per il nuovo Quadro finanziario pluriennale (il bilancio comunitario per gli anni 2028-2034) durante una riunione della commissione Bilancio del Parlamento europeo, questo pomeriggio a Bruxelles. In totale, la Commissione propone un bilancio pluriennale da 2.000 miliardi di euro, pari all’1,26% del Prodotto nazionale lordo totale dei paesi Ue, in aumento rispetto all’1,1% dell’attuale Quadro finanziario. La riunione è cominciata molto in ritardo rispetto al programma (inizialmente era prevista alle 12. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: bilancio - commissione - pluriennale - propone

Usa, pacchetto fiscale di Trump respinto da Commissione Bilancio - Milano, 16 mag. (askanews) – Sorprendentemente, il pacchetto di tagli fiscali e di tagli al bilancio promosso dal partito di Donald Trump non ha ricevuto il sostegno della commissione bilancio della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti.

I falchi repubblicani in commissione bilancio della Camera Usa bocciano la legge con i tagli di tasse voluti da Trump - I falchi repubblicani della commissione Bilancio della Camera hanno affossato con 21 voti contrari e 16 a favore il pacchetto fiscale e di spesa proposto dalla leadership del Partito repubblicano, che contiene le priorità dell’agenda legislativa di Donald Trump.

Debiti fuori bilancio, conti che non tornano e tensioni in commissione - Da un lato i conti non tornano e dall'altro si registrano tensioni in commissione speciale per la carenza di documenti.

#Ue, la #Commissione propone il nuovo bilancio pluriennale da 2mila miliardi #Leyen Vai su X

La Commissione europea sta spingendo per creare un massiccio fondo per la politica industriale, accorpando fino a 14 linee di bilancio esistenti nel suo prossimo piano di spesa del quadro finanziario pluriennale, secondo quanto emerge da una proposta di l Vai su Facebook

Quasi 2.000 miliardi, con Pac e coesione insieme: la proposta di nuovo bilancio Ue 2028-2034; La Commissione UE propone un Quadro finanziario pluriennale da 2.000 miliardi di euro; Un bilancio europeo più incasinato del solito.

Ue, Commissione propone nuovo bilancio pluriennale da 2mila Mld - (askanews) – Il commissario Ue al Bilancio, Piotr Serafin, ha presentato la proposta della Commissione europea per il nuovo Quadro finanziario pluriennale (il bilancio comunitario p ... Segnala askanews.it

Ue, la Commissione propone il nuovo bilancio pluriennale da 2mila miliardi - (askanews) – Il commissario Ue al Bilancio, Piotr Serafin, ha presentato la proposta della Commissione europea per il nuovo Quadro finanziario pluriennale (il bilancio comunitario p ... askanews.it scrive