Siria perché l' attacco di Israele? Le bombe su Damasco chi sono i drusi la difesa dei confini | cosa c' è dietro

Le bombe di Israele su Damasco non sono un attacco a sorpresa, ma certamente una escalation rispetto a quanto stava accadendo nei giorni scorsi in Siria, soprattutto nel Sud del Paese.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Siria, perchĂ© l'attacco di Israele? Le bombe su Damasco, chi sono i drusi, la difesa dei confini: cosa c'è dietro

Le violenze religiose in Siria si estendono, Israele lancia un attacco di avvertimento - Il 30 aprile Israele è intervenuto nelle violenze confessionali che hanno causato una trentina di morti in due giorni in Siria, conducendo un attacco di avvertimento per esortare le autorità a proteggere la comunità drusa.

In Siria il gruppo Stato islamico rivendica il suo primo attacco contro il nuovo governo - Il gruppo Stato islamico (Is) ha rivendicato la responsabilitĂ del suo primo attacco dalla caduta del presidente Bashar al Assad contro le forze del nuovo governo siriano.

Siria, attacco di Israele. Damasco: “Pesanti perdite umane e materiali” - Sale la tensione in Medioriente. La Siria non ha ancora confermato i lanci di razzi contro Israele  ma ha condannato l’attacco di rappresaglia dello Stato ebraico, dichiarando che ha causato “pesanti perdite umane e materiali” e ha violato la sovranità siriana “in un momento in cui abbiamo più che mai bisogno di calma e soluzioni pacifiche”.

