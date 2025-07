Lazio Castellanos è incedibile | rifiutata un' offerta del Flamengo

Roma, 16 luglio 2025 – La Lazio pianifica la nuova stagione con una certezza: il Taty Castellanos sarĂ un punto centrale della squadra. Il club biancoceleste, infatti, non ha preso minimamente in considerazione l'offerta di circa 25 milioni proveniente dal Flamengo, rispedendola al mittente e dimostrando ancora una volta come il giocatore argentino sia centrale nello schema tattico di Maurizio Sarri. L'ex Girona è diventato il centravanti titolare nella scorsa stagione, con Marco Baroni che è riuscito a ricucirgli un ruolo preciso nell'attacco della squadra. Quando Castellanos era in campo la Lazio girava diversamente e le volte che l'argentino si è dovuto assentare a causa degli infortuni la squadra biancoceleste ha avuto difficoltĂ . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lazio, Castellanos è incedibile: rifiutata un'offerta del Flamengo

In questa notizia si parla di: lazio - castellanos - offerta - flamengo

Lazio-Parma LIVE, le formazioni ufficiali: Dia-Castellanos contro Bonny-Pellegrino, sorpresa Ondrejka - La Lazio per tenere il passo nell`intricatissima lotta per l`Europa, il Parma per piazzare una zampata importantissima se non decisiva nella.

Lazio Juve, rigore annullato ai biancocelesti nel finale: il fuorigioco di Castellanos salva Di Gregorio. L’episodio - di Redazione JuventusNews24 Lazio Juve, rigore annullato ai biancocelesti. L’episodio nel finale di partita, sul risultato di 1-0 per la squadra di Tudor.

Espulsione Kalulu in Lazio Juve, pugno del bianconero a Castellanos sanzionato dal VAR: cartellino rosso per condotta violenta! Quante partite può saltare e cosa è successo - di Redazione JuventusNews24 Espulsione Kalulu in Lazio Juve, pugno del bianconero a Castellanos sanzionato dal VAR: cosa è successo.

La #Lazio ha rifiutato l'offerta del #Flamengo per #Castellanos [ @SkySport ] #Calciomercato #Transfers #SerieA #BrasileirĂŁo Vai su X

Lazio, Castellanos è incedibile! ? Il Flamengo ha bussato alla porta biancoceleste con un’offerta per il cartellino di Taty Castellanos , ma la risposta è stata chiara: NO, grazie. La Lazio considera l’attaccante incedibile e ha rifiutato senza esitazioni la p Vai su Facebook

Lazio, Castellanos è incedibile: rifiutata l'offerta del Flamengo. Calciomercato news; Offerta del Flamengo per Castellanos, ma per la Lazio è incedibile; Castellanos nel mirino del Flamengo, Lazio obbligata a rifiutare le offerte.

Lazio, Castellanos è incedibile: rifiutata un'offerta del Flamengo - I biancocelesti hanno rispedito al mittente l'offerta del Flamengo per il Taty Castellanos: l'argentino è incedibile ... sport.quotidiano.net scrive

Castellanos Lazio, no ad una grossa offerta dal Sud America: il Taty rimane in biancoceleste - Castellanos Lazio, grossa offerta dal Sud America per il Taty, ma c’è il netto rifiuto della società: è uno dei giocatori chiave Il mercato della Lazio si è infiammato nelle ultime ore con un’offerta ... Come scrive lazionews24.com