Lavezzola (Ravenna), 16 luglio 2025 – A poco più di 24 ore dall'incidente verificatosi ieri a Lugo in cui un motociclista 30enne, dopo una collisione con un'auto avvenuta in via Piratello, è stato trasportato in elicottero all'ospedale 'Bufalini' di Cesena, le strade della Bassa Romagna hanno registrato un altro sinistro stradale, vedendo anche in questo caso coinvolti un centauro e una vettura. È successo oggi intorno alle 17.30 nella frazione conselicese di Lavezzola, quando un 50enne residente a Ferrara che era in sella ad una Suzuki gsx-R 1000, per cause al vaglio del nucleo Infortunistica della Bassa Romagna, mentre percorreva via Bastia con direzione di marcia Lavezzola-Ponte della Bastia, all'altezza del civico 16 si è scontrato con una Ford Fiesta che lo precedeva cadendo rovinosamente a terra.

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente tra auto e moto: grave il centauro. È il secondo in 24 ore nel Ravennate