Tragedia sulla A1 non ce l' ha fatta la piccola di Gravellona | salgono a 4 le vittime

Non ce l'ha fatta la bambina di 4 anni di Gravellona Toce rimasta coinvolta con la famiglia nel grave incidente che si è verificato ieri, martedì 15 luglio, nella galleria della A1, nel tratto toscano tra Firenzuola e Badia. La piccola Summer era stata ricoverata in gravissime condizioni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

La conferma della polizia stradale. Viaggiavano sull'auto tamponata dal tir ed erano componenti dello stesso nucleo familiare. Sarebbero morti i nonni e i genitori della piccola. In ospedale con la bimba la zia che era alla guida Vai su Facebook

Tragedia sull'Autosole: distrutta famiglia di Gravellona. Morta anche la piccola Summer - Nell’impatto avevano perso la vita anche i nonni e la zia. Lo riporta ticinolibero.ch

Tragedia nella galleria dell'A1, non ce l'ha fatta la bambina: salgono a 4 le vittime - Non ce l'ha fatta la bambina di 4 anni di Gravellona Toce rimasta coinvolta con la famiglia nel grave incidente che si è verificato ieri, martedì 15 luglio, nella galleria della A1, nel tratto toscano ... Riporta novaratoday.it