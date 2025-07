Sancho Juve nuova concorrenza per l’attaccante inglese! Il giocatore è stato offerto a quella rivale storica | la trattativa coi bianconeri subisce un rallentamento

Sancho Juve: il classe 2000 potrebbe arrivare in Italia, ma non tra le fila dei bianconeri! Quella rivale riceve una proposta. Il mercato Juve continua a tenere banco con molteplici trattative che si stanno sviluppando in queste giornate frenetiche. Le principali squadre italiane, tra cui la Juve, sono attivamente impegnate a rinforzare i propri organici in vista della nuova stagione, cercando nuovi innesti in tutte le zone del campo. Nel frattempo, l’ Inter sta concentrando le sue attenzioni su un attaccante di livello per potenziare il reparto offensivo, ma non mancano alternative sul tavolo, con il club nerazzurro che continua a monitorare vari profili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juve, nuova concorrenza per l’attaccante inglese! Il giocatore è stato offerto a quella rivale storica: la trattativa coi bianconeri subisce un rallentamento

Sudakov Juve, c’è ancora speranza per i bianconeri! Quella rivale della Juve non ha ancora raggiunto l’accordo con lo Shakhtar Donetsk. Come stanno le cose - di Redazione JuventusNews24 Sudakov Juve, i bianconeri non perdono la speranza di acquisire il talento ucraino: l’accordo tra lo Shakhtar e quel club italiano non è stato raggiunto.

Gutierrez Juve, l’affare si raffredda improvvisamente! Quel club rivale balza in pole: lo segue da un anno. Come cambiano le cose per la corsa al laterale del Granada - di Redazione JuventusNews24 Gutierrez Juve, l’esterno del Granada non è più così vicino ai bianconeri: quel club rivale lo segue da un anno!.

Calciomercato Juve, blitz in Italia: gli agenti hanno incontrato una rivale. Mossa a sorpresa per l’obiettivo dei bianconeri. Gli ultimi aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, blitz in Italia: il Napoli fa sul serio ed ha incontrato l’entourage di David.

Sancho, ecco l’offerta della Juve. Conceicao sarà ancora bianconero - Comolli e Modesto all’assalto dell’inglese: in ballo l’offerta allo United e la buonuscita del calciatore. Segnala msn.com

Juve, si complica Osimhen. Comolli dritto su Kolo Muani. Concorrenza turca per Sancho - La Juve tratta col Psg per Kolo Muani, Osimhen potrebbe rimanere al Galatasaray: i turchi pronti a un investimento per prelevarlo dal Napoli. Si legge su msn.com