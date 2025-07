Roma Gasperini aspetta ancora i rinforzi | Massara sta per portare il primo regalo a Trigoria

Gian Piero Gasperini non allena volti nuovi: il tecnico è ancora in attesa del primo rinforzo e sembra proprio che possa arrivare presto (Ansa Foto) – SerieAnews Quante volte abbiamo sentito parlare di rivoluzioni estive e poi, al momento della verità , il mercato resta al palo? Alla Roma quest’anno sembra stia succedendo proprio questo. Mentre Gian Piero Gasperini si affaccia sulla nuova stagione con la voglia di plasmare una squadra a sua immagine, il club giallorosso è ancora fermo ai blocchi di partenza. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Roma, Gasperini aspetta ancora i rinforzi: Massara sta per portare il primo regalo a Trigoria

Serie A: Gasperini nuovo tecnico, già chiuso il primo colpo - Il futuro del tecnico piemontese è pronto per essere scritto. E con lui per la big italiana potrebbe arrivare un colpo a sorpresa: i dettagli L’Atalanta e Gasperini si sono dati appuntamento a fine stagione per parlare del futuro, ma il loro destino sembra essere praticamente scritto.

Gasperini alla Roma, primo giorno a Trigoria: attesa per l’ufficialità - Sta ufficialmente per iniziare l’era Gasperini. Dopo lo sbarco nella Capitale nella giornata di ieri – in occasione del matrimonio di Gianluca Scamacca, suo ex attaccante all’Atalanta – il tecnico piemontese ha varcato questa mattina intorno alle 11 i cancelli del centro sportivo di Trigoria, pronto a tuffarsi nella sua nuova avventura da allenatore della Roma.

Atalanta, Gasperini: "Nel primo tempo non ero contento di Lookman. Punti persi in casa? Sfortuna ed episodi" - L`allenatore dell`Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a DAZN, dopo la sfida sul campo del Monza vinta per 0-4 e valevole per la 35^ giornata.

Roma, si aspetta una risposta del Palmeiras per Rios: è lui la priorità per il centrocampo - Dopo l'ennesimo rilancio effettuato in queste ore, la Roma aspetta una risposta da parte del Palmeiras per Rios ... Si legge su gianlucadimarzio.com

Mercato Roma, i giallorossi accellerano per il primo acquisto: da piano B ora El Aynaoui è in pole a centrocampo - La Roma deve accellerare sul mercato con il primo colpo: a centrocampo crescono le quote di El Aynaoui Il tempo passa e il mercato della Roma resta fermo al palo. Secondo calcionews24.com