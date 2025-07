Le suore di clausura in fuga dal convento ora si raccontano su Instagram | Finalmente libere e unite

Con una decisione che sicuramente farĂ ancora discutere, la precedente badessa del Convento di San Giacomo di Veglia di Vittorio Veneto, la 41enne brasiliana suor Aline Pereira Ghammachi, ha deciso di aprire un profilo su Instagram dove da alcuni giorni racconta la nuova vita delle suore in fuga tra cucina, orto e qualche frecciatina alla nuova badessa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: suore - fuga - convento - instagram

Suore in fuga dal convento, il mistero dei 200mila euro spariti: «Accanimento verso di noi, la commissione si è intestata i conti» - VITTORIO VENETO (TREVISO) - Non vogliono far vedere i loro volti, non vogliono far sapere chi sono. Ma per la prima volta due delle suore di clausura fuggite dal monastero di San Giacomo di Veglia a.

Cinque suore in fuga dal convento di clausura per "troppe pressioni" - Cinque suore di clausura hanno abbandonato il loro convento, a San Giacomo di Veglia (Treviso), per una situazione di «gravi vicissitudini» nel monastero, hanno spiegato, che le ha costrette a riparare in un altro luogo, tenuto segreto.

Suore in fuga, le accuse e quei 200mila euro spariti: «La commissione si è intestata i conti, ora il convento chiuderà » - Si è parlato molto nei giorni scorsi del caso delle suore di clausura in fuga dal monastero di San Giacomo di Veglia a Vittorio Veneto.

Le suore di clausura in fuga dal convento ora si raccontano su Instagram: Finalmente libere e unite; Suor Aline, l’ex badessa fuggita dal monastero di clausura ha aperto un profilo Instagram; Suore in fuga dal monastero veneto, la ex badessa ha aperto un profilo social: foto di preghiera e lavoro nell'orto. «Così stiamo in contatto con chi ci scrive».

Le suore di clausura in fuga dal convento ora si raccontano su Instagram: “Finalmente libere e unite” - Con una decisione che sicuramente farà ancora discutere, la precedente badessa del Convento di San Giacomo di Veglia di Vittorio Veneto, la 41enne brasiliana ... Secondo fanpage.it

Suore in fuga dal monastero veneto, la ex badessa apre un profilo social: «Così stiamo in contatto con chi ci scrive» - Se qualcuno si stesse chiedendo come procede la vita fuori dal convento per madre Aline e le sue consorelle in fuga dal convento di Vittorio Veneto non ha che da accedere ad Instagram. Da msn.com