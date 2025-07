Juventus si punta su Sancho il Milan su Pubill

La Juventus accelera per Jadon Sancho, esterno del Manchester United, con un accordo già trovato per un contratto quadriennale da 6 milioni più bonus. L’inglese, in scadenza nel 2026, cerca una buonuscita dai Red Devils, mentre i bianconeri offrono 30 milioni più bonus per chiudere l’affare. Nico Gonzalez, invece, tentato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, si punta su Sancho, il Milan su Pubill

In questa notizia si parla di: juventus - sancho - punta - milan

Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare -  Sancho è il grande obiettivo in vista della prossima stagione: per vedere l’inglese con la maglia bianconera c’è però una condizione che deve accadere Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare (Ansa Foto) – SerieAnews Hai presente quel brivido di speranza che ti prende guardando una trattativa in dirittura d’arrivo? La Juventus è di nuovo al lavoro: servono rinforzi, e a farlo presente è stato proprio Igor Tudor, dopo la bruciante sconfitta con il Manchester City al Mondiale per Club.

Mercato Juventus, salta Sancho? Decisione netta dei bianconeri - La vecchia signora lavora sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Igor Tudor. Dopo le delusioni della precedente stagione non ci sono alibi per quella che verrà .

Sancho alla Juventus, c’è il sì: cosa manca per chiudere - La Juventus è sempre più vicina a Jadon Sancho. C’è il sì dell’esterno inglese per il trasferimento in bianconero: resta solo un ultimo ostacolo da superare.

IL PIANO DI COMOLLI Tre nomi stanno tenendo banco sul mercato della Juventus: quelli di Conceicao, Sancho e Nico Gonzalez. Di questi, ne resteranno solo 2 Il piano di Comolli è quello di riscattare Conceicao dal Porto e poi di mettere a disposizione di T Vai su Facebook

Calciomercato: Vlahovic obiettivo del Milan, Osimhen verso il Galatasaray, Juve su Sancho; Juventus punta su Sancho, Milan accelera per Jashari, Napoli vicino al triplo colpo; ??? La Juve aspetta ancora Osimhen, vuole tenere Conceiçao e punta Sancho.

Milan punta su Pubill dopo il no a Doué, Juve rilancia per Sancho ma deve vendere - Il Milan ha deciso di abbandonare l’inseguimento di Guela Doué, terzino dello Strasbourg ormai considerato troppo oneroso, per concentrarsi su Marc Pubill, giovane laterale dell’Almeria. Da informazione.it

Juventus, accelerata su Sancho: ma serve prima una cessione, ecco di chi - La Juventus presenta una nuova offerta da 17 milioni di euro al Manchester United per Jadon Sancho. Lo riporta newsmondo.it