Israele bombarda Damasco l’attacco durante una diretta tv | così la giornalista corre e si mette al riparo – Video

Le immagini pubblicate dall’emittente curda Rudaw mostrano un attacco aereo israeliano che colpisce il quartier generale dell’esercito siriano a Damasco durante la diretta. La giornalista urla e corre al riparo mentre una enorme nuvola di fumo si alza dietro di lei. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Israele bombarda Damasco, l’attacco durante una diretta tv: così la giornalista corre e si mette al riparo – Video

In questa notizia si parla di: damasco - attacco - durante - diretta

Siria, attacco di Israele. Damasco: “Pesanti perdite umane e materiali” - Sale la tensione in Medioriente. La Siria non ha ancora confermato i lanci di razzi contro Israele  ma ha condannato l’attacco di rappresaglia dello Stato ebraico, dichiarando che ha causato “pesanti perdite umane e materiali” e ha violato la sovranità siriana “in un momento in cui abbiamo più che mai bisogno di calma e soluzioni pacifiche”.

Siria: media, attacco suicida in chiesa a Damasco, almeno 25 morti - Milano, 22 giu. (LaPresse) – I media siriani, tra cui l’agenzia Sanaa, riferiscono che almeno 25 persone sono morte in un attacco suicida nella chiesa di Mar Elias a Damasco, capitale della Siria.

«Martello di mezzanotte», attacco Usa all'Iran. Trump: «Cancellati i siti nucleari». A Teheran la piazza urla "vendetta". Vance avverte: «Chiudere Hormuz? Un suicidio». Bomba in una chiesa a Damasco - L'annuncio del presidente degli Stati Uniti su Truth, poco prima delle 2 del mattino italiane. Israele chiude lo spazio aereo.

Israele ha bombardato la sede dello Stato Maggiore dell'esercito siriano che si trova sulla piazza principale della capitale Damasco. Il momento dell'attacco è stato ripreso dalle telecamere di una televisione che trasmetteva in diretta sull’altro lato della strada. Vai su X

ULTIM'ORA - Israele ha attaccato oggi il palazzo presidenziale di Damasco, in Siria, noto come il "Palazzo del Popolo" e utilizzato dal presidente Ahmed al-Shara Le immagini postate dal ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, sono quelle della television Vai su Facebook

Siria, Israele bombarda Damasco durante la diretta tv: la giornalista scappa dallo studio; Video: Israele bombarda Damasco durante una diretta televisiva; Israele bombarda la capitale della Siria: il video dell’attacco in diretta durante un tg.

Israele bombarda la capitale della Siria: il video dell’attacco in diretta durante un tg - Israele ha colpito il quartier generale dell'esercito siriano e aree vicine al palazzo presidenziale a Damasco, in risposta agli scontri tra truppe siriane e combattenti drusi a Suwayda, nel sud della ... Lo riporta tg.la7.it

Il video del bombardamento di Israele sul quartier generale militare a Damasco durante una diretta tv - Attacco israeliano a Damasco: colpito il quartier generale siriano durante una diretta TV, conduttrice fugge impaurita in diretta. Da blitzquotidiano.it