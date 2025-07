Sommer Inter il Galatasaray non si arrende Vicino il rilancio per il portiere! L’Inter ha preso questa decisione

Sommer Inter, il club turco è determinato a ottenere il portiere dall’Inter, ma manca ancora l’accordo con la societĂ nerazzurra. Il Galatasaray non molla la presa su Yann Sommer, portiere svizzero in forza all’ Inter. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il club turco sarebbe pronto a fare un ulteriore rilancio per l’estremo difensore, proponendo un contratto biennale da 5 milioni di euro piĂš bonus a stagione. Una proposta che potrebbe spingere Sommer a considerare l’offerta, ma la trattativa è ancora lontana dalla conclusione. L’ Inter, infatti, non sembra intenzionata a cedere facilmente il portiere, volendo mantenerlo fino alla scadenza naturale del contratto. 🔗 Leggi su Internews24.com Š Internews24.com - Sommer Inter, il Galatasaray non si arrende. Vicino il rilancio per il portiere! L’Inter ha preso questa decisione

In questa notizia si parla di: inter - portiere - sommer - galatasaray

Sommer Inter, passa la paura? Il Galatasaray può allentare il pressing sul portiere. C’è un nuovo obiettivo Vai su X

Il Galatasaray cerca un portiere in Serie A: ha sondato Maignan, ma il francese resterà al Milan. Allegri lo considera un leader imprescindibile. Anche Sommer è stato valutato, ma l’Inter non intende cederlo. Mike, in scadenza 2026, potrà valutare offerte da ge Vai su Facebook

IN – Sommer-Galatasaray, la pista è concreta! Il ‘fattore Osimhen’ - Yann Sommer potrebbe lasciare l'Inter per approdare al Galatasaray in questa finestra estiva di mercato. Scrive inter-news.it

Sommer, il Galatasaray non si arrende: rilancio vicino, le cifre. Ma l'Inter... - Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, i turchi proveranno un ulteriore rilancio per l'estremo difensore turco mettendo sul tavolo un b ... Segnala msn.com