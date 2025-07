Tragedia nella galleria dell' A1 non ce l' ha fatta la bambina | salgono a 4 le vittime

Non ce l'ha fatta la bambina di 4 anni di Gravellona Toce rimasta coinvolta con la famiglia nel grave incidente che si √® verificato ieri, marted√¨ 15 luglio, nella galleria della A1, nel tratto toscano tra Firenzuola e Badia. La piccola Summer era stata ricoverata in gravissime condizioni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

La Panda ferma in galleria e il tir che la trascina per 90 metri. Non ce l'ha fatta la bimba, chi sono le 4 vittime - Quattro vite spezzate e una appesa¬†a un filo. √ą il tragico epilogo di una giornata che doveva essere di viaggio.

Tragedia nella galleria di base sulla A1: una donna e una bambina ferite gravemente, deceduti tre uomini. Traffico paralizzato, indagini in corso per chiarire la dinamica.

Incidente galleria sulla A1: quattro vittime di Gravellona Toce. Morta anche la bambina

Tragedia nella galleria dell'A1, non ce l'ha fatta la bambina: salgono a 4 le vittime - Non ce l'ha fatta la bambina di 4 anni di Gravellona Toce rimasta coinvolta con la famiglia nel grave incidente che si è verificato ieri, martedì 15 luglio, nella galleria della A1, nel tratto toscano ... Scrive novaratoday.it

Incidente in A1, morta anche la bimba di 4 anni: la tragedia della famiglia Visconti - La mamma, 37 anni, è ricoverata in condizioni critiche a Careggi. Come scrive lanazione.it