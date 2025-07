Emilia-Romagna il 2024 anno più caldo e piovoso da oltre 60 anni | i dati

Secondo il rapporto sul clima di Arpae si è registrata una temperatura media +1,6 gradi e sono 1208,2 i millimetri di pioggia caduta. Ci sono anche stati 19 eventi meteo estremi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Emilia-Romagna, il 2024 anno più caldo e piovoso da oltre 60 anni: i dati

