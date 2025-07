La partita del cuore e del clown Renzi si sente Modric | Io faccio i palleggi altri sparano palle video

Uno show calcistico, quello di ieri, a L’Aquila, dell’ex premier Matteo Renzi, il più dotato – ma non era molto difficile – tra i politici presenti alla “ Partita del Cuore” tra Nazionali cantanti e politici, in uno Stadio Gran Sasso d’Italia tutto esaurito per l’occasione. La serata, all’insegna del valore della solidarietà e con lo scopo di sostenere la raccolta fondi destinata al ‘Progetto Accoglienza’ della Fondazione Bambino Gesù e della Caritas Italiana, ha visto brillare la stella di Renzi, a suo agio anche in pantaloncini e scarpini. Ma sempre pronto a tracimare nella politica con battutine di dubbio gusto, del tipo “io faccio i palleggi, gli altri sparano palle” o “non c’è Schlein ma non mi chiedete di abbracciare La Russa”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La partita del “cuore” e del “clown”. Renzi si sente Modric: “Io faccio i palleggi, altri sparano palle” (video)

