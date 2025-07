I carabinieri incontrano i giovani del campo scuola

Nel corso della mattinata odierna (16 luglio), nell’ambito del progetto "Anch’io sono Protezione Civile", i militari della Compagnia dei carabinieri di Santa Maria Capua Vetere sono intervenuti presso il campo scuola realizzato dai volontari della Protezione Civile di Recale, in collaborazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Recale, i Carabinieri incontrano i giovani al campo scuola della Protezione Civile - Una mattinata all'insegna della legalità e dell'impegno civico quella che si è svolta oggi a Recale, dove i militari della Compagnia dei ...

