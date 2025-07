Juventus va a tiro il colpo su Conceiçao

La Juventus ha chiuso un'operazione di mercato di grande rilevanza, assicurandosi Francisco Conceiçao a titolo definitivo dal Porto. L'accordo, raggiunto nella notte, prevede un investimento di 32 milioni di euro, pagabili in più tranche, una scelta strategica per diluire l'impatto economico. Il giovane esterno portoghese, già in evidenza con la

