Un laboratorio congiunto dedicato alla progettazione e allo sviluppo di soluzioni robotiche avanzate per la realizzazione, gestione e la manutenzione delle infrastrutture industriali, in ambito idrico, energia ed ambiente. La costituzione del Robotic Joint Lab è stata sancita ufficialmente grazie alla firma, presso la sede di Acea, di un accordo strategico dalla durata triennale tra a.Quantum, societĂ del Gruppo dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative per il mercato non regolato, e l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), centro di eccellenza nella ricerca scientifica e tecnologica. L’iniziativa, la prima nel suo genere in Italia, rappresenta un passo significativo verso una gestione sempre piĂą innovativa delle infrastrutture e si inserisce nel piano di attuazione delle strategie del Gruppo Acea orientate alla sostenibilitĂ e alle smart infrastructure presentate nel Piano Strategico 2024-2028 “Green Diligent Growth”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Nasce il Robotic Joint Lab: Acea e IIT insieme per il primo laboratorio di robotica per l’innovazione delle reti industriali

