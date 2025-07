Conceicao Juve Sky adesso è tutto nelle mani del portoghese! Se farà un passaggio formale entro questa sera l’offerta bianconera sarà considerata nulla dal Porto!

Conceicao Juve, scatta l’ultimatum per l’attaccante da parte del Porto! O rinuncia formalmente a quella percentuale o l’offerta della Juve sarĂ nulla. Secondo quanto asserito da Luca Marchetti a Sky Sport, la trattativa tra il Porto e la Juventus per l’acquisto di Francisco Conceicao sta attraversando una fase cruciale. Il Porto ha dato un ultimatum di 24 ore al calciatore portoghese, chiedendo una risposta definitiva sulla questione legata alla composizione del suo cartellino. Inizialmente, il valore economico del trasferimento era suddiviso come segue: 70% sarebbe andato al Porto, 20% al giocatore e 10% a Jorge Mendes, il suo agente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juve (Sky), adesso è tutto nelle mani del portoghese! Se farĂ un passaggio formale entro questa sera, l’offerta bianconera sarĂ considerata nulla dal Porto!

In questa notizia si parla di: juve - offerta - conceicao - adesso

Calciomercato Juve, Manchester United pronto a spingersi fino a 55-60 milioni di euro! La possibile offerta per l’obiettivo dei bianconeri - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, lo United offre fino a 55-60 milioni di euro per l’obiettivo: l’indiscrezione e tutti i dettagli.

Osimhen Juve, il Manchester United fa sul serio per il nigeriano: pronta una prima offerta “esplorativa” per il Napoli. I dettagli della proposta! - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, lo United vuole il nigeriano: pronto il primo passo per acquisire l’attaccante! I dettagli dell’offerta al Napoli.

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Sia per il Napoli che per la Juve bisogna segnalare un importante aggiornamento sul futuro di Victor Osimhen.

SKY - Juventus, offerta al Porto per Conceicao https://ift.tt/E531rKN Vai su X

Offerta ufficiale dal valore di 30 milioni di euro da parte della Juventus al Porto per Francisco Conceicao Come riportato da Fabrizio Romano, l’accordo è ormai alle fasi finali: la proposta dei bianconeri corrisponde al valore della clausola ma è pagata a rate Vai su Facebook

Calciomercato, le notizie di oggi: Napoli, è fatta per Lucca. Conceiçao resta alla Juventus; Calciomercato, le news di oggi in diretta: Milan su Fran Garcia; Napoli, visite per Lang e Lucca ai documenti. Juve-Conceiçao, manca poco; Sancho, ecco l’offerta della Juve. Conceicao sarà ancora bianconero.

Sancho, ecco l’offerta della Juve. Conceicao sarà ancora bianconero - Comolli e Modesto all’assalto dell’inglese: in ballo l’offerta allo United e la buonuscita del calciatore. Secondo msn.com

Juventus scatenata, Di Marzio: “Doppia offerta ufficiale” - In questo senso, ci sono aggiornamenti interessanti che svelano quello che starebbe succedendo dalle parti della Continassa: Comolli e ... Da msn.com