Mercato Juve, quel centrale è la priorità nerazzurra dell’Inter: la cifra imposta dai ducali non si può ovviare per i nerazzurri. La situazione difensiva dell’ Inter sta vivendo un’evoluzione interessante, con la conferma di Francesco Acerbi che è uno dei punti fermi della retroguardia nerazzurra. Nonostante le voci che lo vedevano lontano da Milano, l’esperto difensore ha scelto di restare, dimostrando il suo impegno nel progetto Inter. Come riportato da Sport Mediaset, la dirigenza nerazzurra ha confermato ufficialmente la permanenza di Acerbi, ma, come da tradizione, non si ferma certo qui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, forte pressing dell’Inter per un giocatore che piace alla Juve! Il costo dell’operazione è di 30 milioni di euro, ma ai nerazzurri non spaventa. Le ultimissime

Ravezzani fa un paragone che coinvolge anche l’Inter: «Il fallo che ha portato all’espulsione di Yildiz in Juve Monza è simile a quello». La provocazione - di Redazione JuventusNews24 Ravezzani aizza le polemiche: l’espulsione di Yildiz ricorda molto quella che non è stata comminata a un giocatore dell’Inter nella passata stagione.

Inter e Juve, la guerra dei poveri è finita: glielo hanno fregato - Colpo di scena nel duello tra Inter e Juventus, affare soffiato ai due club: non c’è niente da fare Siamo lontani dagli eccessi di alcuni anni fa, ma sotto la cenere cova sempre una grandissima rivalità tra Inter e Juventus.

Ceccarini rivela: «Napoli e Juve duellano per quattro attaccanti! E l’Inter sta riaccedendo i riflettori su un ex bianconero…» - di Redazione JuventusNews24 Ceccarini ha fatto il punto sulle mosse delle rivali della Juve, più precisamente su quelle di Napoli e Inter.

Il Milan punta forte su Giovanni Leoni! Secondo Monica Colombo, Allegri e Cherubini sono la chiave per chiudere l'affare. Ma occhio a Inter e Juventus! Chi vincerà questo derby di mercato?

Il Milan punta forte su un talento classe 2005: è sfida aperta con la Juventus per Marco Palestra, giovane terzino dell'Atalanta. Il duello di mercato tra i top club italiani è appena iniziato

Calciomercato, le notizie di oggi: la Juve insiste per Sancho. L’Inter pensa a Lookman; Conte, e adesso? A giorni l'incontro con De Laurentiis ma la tentazione Juve è troppo forte; Juventus, qualcosa non torna: per fare come l'Inter va bene Tonali, ma non devi vendere gli italiani più forti.

Mercato Juve: possibile sfida all'Inter per Lookman - Lookman rappresenterebbe un grande colpo sia per la Juventus che per l'Inter, un colpo che sposterebbe in ottica Scudetto. Scrive it.blastingnews.com

Non solo Inter, Nico Gonzalez può andare all'Atalanta: l'intreccio di mercato - La notizia della giornata è quella che ha riferito Sky Sport, secondo cui, l'Inter è forte su Ademola Lookman, esterno d'attacco dell'Atalanta. Come scrive ilbianconero.com