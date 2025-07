The Last of Us Stagione 3 HBO ha confermato il periodo di uscita ufficiale

Dopo settimane di speculazioni, HBO ha finalmente confermato il periodo d’uscita di The Last of Us Stagione 3: i nuovi episodi arriveranno nel 2027, proseguendo con coerenza il ritmo di pubblicazione biennale che ha caratterizzato la serie sin dall’inizio. Nonostante la seconda stagione abbia diviso parte del pubblico e suscitato polemiche per alcune deviazioni dalla trama originale dei videogiochi, la produzione è determinata a continuare il racconto con nuovi sviluppi significativi. Come ricorda Engadget, al centro della prossima stagione ci sarà Abby, personaggio interpretato da Kaitlyn Dever, già centrale negli eventi della seconda stagione e destinata a occupare un ruolo ancor più dominante nei nuovi episodi. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - The Last of Us Stagione 3, HBO ha confermato il periodo di uscita ufficiale

