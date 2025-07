FcCrotone, dopo l’adunata di Crotone durata dal 14 al 16 luglio, dal 17 dello stesso mese, la compagnia pitagorica si trasferirĂ in quel di Trepido’. Dalla Juve Stabia arriva il difensore Cristian Andreoni in prestito con diritto di riscatto. Dal Sassuolo Il centrocampista Kevin Bruno. Dal livello del mare, dove i convocati pitagorici si sono ritrovati dal 14 luglio e rimasti fino al 16 dello stesso mese per effettuare i dovuti controlli clinici e qualche sgambatura, dal 17 luglio la compagnia cambia altitudine e si trasferirĂ a 1.300 metri di altezza in quel di Trepido’. Ai già “residenti” squali di qualche giorno, si è aggiunto il neo acquisto il difensore Cristian Andreoni dalla Juve Stabia in prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - FcCrotone, dalla Juve Stabia il difensore Cristian Andreoni e dal Sassuolo il giovane centrocampista Kevin Bruno