Siria Israele bombarda Damasco

Bombardamenti nel cuore di Damasco, la capitale siriana, quelli che Israele definisce gli "attacchi piĂą duri", seguiti a quelli avvenuti all'alba nella zona meridionale di Sweida, a maggioranza drusa. Le forze armate israeliane affermano di aver "colpito un obiettivo militare nell'area del palazzo presidenziale del regime siriano", ovvero la dimora del presidente siriano Ahmed al-Shara, detto al Jolani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Siria, Israele bombarda Damasco

L'esercito israeliano ha annunciato di aver bombardato la zona del palazzo presidenziale a Damasco, dopo aver minacciato il governo siriano di rappresaglie se non avesse protetto la minoranza drusa.

Israele, oltre 20 raid dell’Idf nei pressi di Damasco, colpita infrastruttura militare, Ong siriana: “I più violenti attacchi da inizio anno” – VIDEO - L’esercito israeliano ha annunciato di aver colpito nella notte un’ampia infrastruttura militare in Siria.

Siria, l’esercito di Israele colpisce Damasco: «Un messaggio al regime» – Il video - L’esercito di Israele colpisce Damasco. L’Idf ha fatto sapere su Telegram di aver colpito una zona con un raid vicino alla capitale della Siria.

Il Segretario dell'Onu, Guterres ha condannato gli attachi israeliani in Siria e si è detto allarmato per gli scontri

Siria, Israele bombarda palazzo presidenziale a Damasco. L’attacco in diretta tv: “Colpi duri sono iniziati” - Attacco di Israele contro il palazzo presidenziale a Damasco, in Siria: le immagini postate dal ministro della Difesa israeliano, Israel Katz ... Lo riporta fanpage.it

Siria, Israele bombarda Damasco: distrutto il ministero della Difesa.