Quattro ragazzi rubano nel bar della ' Città dei Ragazzi' 18enne arrestato in piena notte

Un giovane di 18 anni, di nazionalit√† rumena e residente a Modena, √® stato arrestato questa mattina dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Modena con l'accusa di furto aggravato. Il ragazzo, insieme a tre complici riusciti a fuggire, si era introdotto nel Centro di Formazione Professionale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

