Battezzato dal generale Vannacci Luca Paolorossi entra nella Lega | Darò il mio contributo per Francesco Acquaroli

ANCONA – GiĂ si sapeva, ma da oggi mercoledì 16 luglio è ufficiale. Luca Paolorossi entra nella Lega e sarĂ un loro candidato consigliere alle elezioni regionali del prossimo autunno. A sugellare il tutto, nella sede del “Carroccio” ad Ancona, nientemeno che il generale Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

SOLD OUT. Cuore pieno. Emozione vera. Domani sera sarà una di quelle notti che non si dimenticano. Insieme al mio amico Luca Paolorossi, presenteremo un progetto nato dal coraggio, dall’amicizia e da una certezza: l’Italia ha bisogno di verità , identit Vai su Facebook

