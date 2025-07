In farmacia per una reazione allergica accusa difficoltà respiratorie | il personale avverte il 112 60enne in ospedale

ANCONA – Si era recata in Farmacia per via di una reazione allergica, ed è stato proprio il personale sanitario presente ad allertare il 112 per le notevoli difficoltà respiratorie evidenziate dalla donna. L’equipaggio della Croce Gialla è intervenuto al Passetto per prestare le cure del caso ad. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

