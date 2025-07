Caduta di Pogacar al Tour via radio è diffuso subito un ordine | la regola non scritta del gruppo

Nel finale della Tolosa-Tolosa, 11a tappa del Tour de France, Tadej Pogacar è stato protagonista di una rovinosa caduta. Di fronte a quanto accaduto al campione sloveno, però, tutti gli avversari non ne hanno approfittato facendo scattare la regola non scritta del fair-play in gara. Ricevendo anche i ringraziamenti del capitano UAE uscito malconcio e ammaccato: ora resta da capire le reali conseguenze in vista delle montagne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caduta - pogacar - tour - regola

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Abrahamsen trionfa a Toulouse. Caduta senza conseguenze per Pogacar - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 17.11 Questa la classifica di tappa: 1 ABRAHAMSEN Jonas Uno-X Mobility 3:15:56 2 SCHMID Mauro Team Jayco AlUla 0:00 3 VAN DER POEL Mathieu Alpecin – Deceuninck 0:07 4 DE LIE Arnaud Lotto 0:53 5 VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike 0:53 6 LAURANCE Axel INEOS Grenadiers 0:53 7 WRIGHT Fred Bahrain – Victorious 0:53 8 BURGAUDEAU Mathieu Team TotalEnergies 0:53 9 SIMMONS Quinn Lidl – Trek 0:53 10 BALLERINI Davide XDS Astana Team 1:11

